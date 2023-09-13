Участвующим в СВО пенсионерам пообещали вернуть выплаты Минобороны: участвующие в СВО военные пенсионеры получат 100% компенсаций выплат

Фото: РИА Новости

Участвующие в боевых действиях на Украине военные пенсионеры получат 100% компенсаций своих выплат, заявила замглавы Минобороны РФ Татьяна Шевцова. Она подчеркнула, что компенсации можно будет получить с октября 2023 года и далее ежемесячно.

Минобороны России выплатит компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат. <...> Компенсация будет выплачена в 100-процентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно, — отметила Шевцова.

По ее словам, выплаты коснутся военных пенсионеров, которые заступили на службу после начала СВО, а также тех, кто был мобилизован.

11 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии.

До этого Путин заявил о предоставлении равных прав всем участникам СВО. Это должно касаться как кадровых военнослужащих, так и добровольцев и мобилизованных граждан. Он подчеркнул, что все они в равной степени исполняют свой воинский долг и принимают участие в боевых действиях.