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14 июля 2025 в 13:07

«Твердо намерена»: Песков рассказал о планах России в Балтийском регионе

Песков: Россия намерена твердо отстаивать свои интересы на Балтике

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия будет твердо отстаивать свои интересы на Балтике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС. Он ответил на вопрос о том, восприняли ли в Кремле проведенные Эстонией боевые стрельбы на Балтике как попытку эскалации.

Россия твердо намерена отстаивать свои интересы, Россия — это балтийское государство. И Россия намерена твердо отстаивать свои интересы в этом регионе, законные интересы, — подчеркнул представитель Кремля.

До этого посол России в Норвегии Николай Корчунов отметил, что Североатлантический альянс пытается ограничить свободу судоходства в Балтийском регионе. Он указал на то, что из-за действий НАТО военно-политическая обстановка в регионе серьезно осложнилась. В частности, усилились риски эскалации.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов заявил, что жесткий ответ России на провокации в Балтийском море отрезвит страны НАТО. Он отметил, что Москва готова отстаивать свои интересы. По его словам, после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Запад посчитал Балтийское море своим. Политолог напомнил, что у России также есть побережье и Балтийский флот.

Дмитрий Песков
Россия
Балтика
Эстония
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