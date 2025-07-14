«Твердо намерена»: Песков рассказал о планах России в Балтийском регионе Песков: Россия намерена твердо отстаивать свои интересы на Балтике

Россия будет твердо отстаивать свои интересы на Балтике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС. Он ответил на вопрос о том, восприняли ли в Кремле проведенные Эстонией боевые стрельбы на Балтике как попытку эскалации.

Россия твердо намерена отстаивать свои интересы, Россия — это балтийское государство. И Россия намерена твердо отстаивать свои интересы в этом регионе, законные интересы, — подчеркнул представитель Кремля.

До этого посол России в Норвегии Николай Корчунов отметил, что Североатлантический альянс пытается ограничить свободу судоходства в Балтийском регионе. Он указал на то, что из-за действий НАТО военно-политическая обстановка в регионе серьезно осложнилась. В частности, усилились риски эскалации.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов заявил, что жесткий ответ России на провокации в Балтийском море отрезвит страны НАТО. Он отметил, что Москва готова отстаивать свои интересы. По его словам, после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Запад посчитал Балтийское море своим. Политолог напомнил, что у России также есть побережье и Балтийский флот.