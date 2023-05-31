Трех украинских генералов объявили в розыск в России МВД России объявило в уголовный розыск трех украинских генералов Колесника, Локоту и Грищенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России объявило в уголовный розыск трех украинских генералов: первого замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Колесника, замначальника Генштаба ВСУ Александра Локоту и заместителя командующего Сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко, сообщает ТАСС. Их обвиняют в гибели более 500 жителей Донбасса.

В базе МВД не сказано, по какой статье разыскивают генералов. Известно, что в марте СК предъявил заочное обвинение Колеснику, Локоте и Грищенко.Отмечалось, что за время занимания должностей с 2016 года в результате их приказов в Донбассе погибли более 500 мирных жителей, ранения получили около тысячи человек.

Ранее МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. В графе основания указана некая статья УК РФ. Иных подробностей не приводится.

До этого МДВ России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Основанием для его розыска значится уголовная статья, какая именно, не поясняется.

29 мая в розыск был объявлен американский сенатор Линдси Грэм после его слов об убийствах русских людей. В карточке дела сказано, что основанием для этого стала некая статья УК РФ. На политика обрушился шквал критики российских официальных лиц за слова об инвестициях США в смерть россиян, но выяснилось, что именно этой фразы Грэм не говорил.