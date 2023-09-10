«Требуем извинений»: Захарова об инциденте с российскими журналистами Захарова потребовала от Франции извинений после инцидента с журналистами

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Россия не намерена смиренно игнорировать очередной пример расовой дискриминации со стороны Франции, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала недопуск российских журналистов на пресс-конференцию французского президента Эммануэля Макрона по итогам саммита G20 в Индии. По словам дипломата, Франция должна принести извинения представителям российских СМИ.

Не можем и не будем смиренно игнорировать тот факт, что авангард западных псевдодемократий, на сей раз в лице Франции, в очередной раз явил пример расовой дискриминации и нарушений основополагающих принципов демократии <...> Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ, — написала Захарова.

По ее словам, Париж устроил «охоту на ведьм» не только в собственном информпространстве, но и в странах за пределами ареала коллективного Запада, которым Франция в течение многих лет «читала лекции о демократии и свободе слова».

Такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников. Рассматриваем случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку, — добавила дипломат.

Как стало известно ранее, в допуске на конференцию отказали корреспондентам РИА Новости. В частности, главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской отказали в посещении в грубой форме, попытавшись разбить телефон. Причин недопуска при этом не объяснили.