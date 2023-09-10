Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Макрона Журналистов РИА Новости не пустили на пресс-конференцию Макрона на саммите G20

Фото: AP/ТАСС

Эммануэль Макрон

Корреспондентов РИА Новости не пропустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона, проходящей на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели. Им сказали, что зал полностью заполнен.

Представители охраны сообщили журналистам, что в зал пускали только сотрудников французской прессы.

Кроме того, в грубой форме было отказано в посещении конференции главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской, которой даже попытались разбить телефон. Причиной такого решения, как объяснила охрана, является то, что Надольская представляет российское СМИ.

На пресс-конференцию также не смогли попасть многие журналисты из Индии и представители западных изданий.

Саммит G20 стартовал в Нью-Дели 9 сентября. В нем участвуют лидеры большинства влиятельных государств мира, за исключением России и Китая: вместо Владимира Путина Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров, а вместо Си Цзинь Пина — премьер Госсовета КНР Ли Цян. Сегодня, 10 сентября, состоялись пресс-конференции президента Турции Реджепа Эрдогана, российского министра иностранных дел и других, однако подобных инцидентов ни с западными, ни с российскими корреспондентами не случалось. Как проходит саммит — в галерее NEWS.ru.