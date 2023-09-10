Переговоры по предварительному согласованию декларации G20 продлились около 200 часов, на это ушло девять месяцев. Как объяснил шерпа Индии в «Большой двадцатке» Амитабх Кант, сложнее всего было достичь консенсуса по ряду геополитических вопросов, связанных с украинским конфликтом. Дипломаты согласовали компромиссные формулировки по этой теме, что разочаровало Киев.
Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал декларацию из-за отсутствия четких формулировок с обвинением России. По его словам, участники саммита должны были единогласно осудить РФ и призвать остановить военные действия.
Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Сегодня он принял участие в возложении венков к мемориалу Махатмы Ганди.
Как проходит саммит — в галерее NEWS.ru.
Фото: Pib/Press Information/Global Look Press
Президент Всемирного банка Аджай Банга, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент США Джо Байден
Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Президент США Джо Байден присутствует на заседании по теме «Единая Земля» на саммите G20 вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном
Фото: МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в пленарном заседании саммита «Группы двадцати»
Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон обнимает премьер-министра Джастина Трюдо
Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Олаф Шольц на пресс-конференции G20
Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с президентом США Джо Байденом
Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Джастин Трюдо принимает участие в пленарном заседании саммита G20
Фото: Filippo Attili/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Совета Джорджия Мелони, во время первой сессии G20 в Нью-Дели
Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунаки Урсула фон дер Ляйент у венков у мемориала Махатмы Ганди