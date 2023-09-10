Переговоры по предварительному согласованию декларации G20 продлились около 200 часов, на это ушло девять месяцев. Как объяснил шерпа Индии в «Большой двадцатке» Амитабх Кант, сложнее всего было достичь консенсуса по ряду геополитических вопросов, связанных с украинским конфликтом. Дипломаты согласовали компромиссные формулировки по этой теме, что разочаровало Киев.

Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал декларацию из-за отсутствия четких формулировок с обвинением России. По его словам, участники саммита должны были единогласно осудить РФ и призвать остановить военные действия.

Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Сегодня он принял участие в возложении венков к мемориалу Махатмы Ганди.

Как проходит саммит — в галерее NEWS.ru.

Фото: Ricardo Stuckert/Brazil Presiden/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Президент Всемирного банка Аджай Банга, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент США Джо Байден

Фото: Pib/Press Information/Global Look Press

Президент Всемирного банка Аджай Банга, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден присутствует на заседании по теме «Единая Земля» на саммите G20 вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден присутствует на заседании по теме «Единая Земля» на саммите G20 вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в пленарном заседании саммита «Группы двадцати»

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в пленарном заседании саммита «Группы двадцати»

Президент Франции Эммануэль Макрон обнимает премьер-министра Джастина Трюдо

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон обнимает премьер-министра Джастина Трюдо

Олаф Шольц на пресс-конференции G20

Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц на пресс-конференции G20

Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с президентом США Джо Байденом

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с президентом США Джо Байденом

Премьер-министр Джастин Трюдо принимает участие в пленарном заседании саммита G20

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Джастин Трюдо принимает участие в пленарном заседании саммита G20

Президент Совета Джорджия Мелони, во время первой сессии G20 в Нью-Дели

Фото: Filippo Attili/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Совета Джорджия Мелони, во время первой сессии G20 в Нью-Дели

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунаки Урсула фон дер Ляйент у венков у мемориала Махатмы Ганди

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунаки Урсула фон дер Ляйент у венков у мемориала Махатмы Ганди

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Мемориал Махатмы Ганди

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Мемориал Махатмы Ганди