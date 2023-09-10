200 часов переговоров и критика от Украины: кадры с саммита G20

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в пленарном заседании саммита «Группы двадцати»

Переговоры по предварительному согласованию декларации G20 продлились около 200 часов, на это ушло девять месяцев. Как объяснил шерпа Индии в «Большой двадцатке» Амитабх Кант, сложнее всего было достичь консенсуса по ряду геополитических вопросов, связанных с украинским конфликтом. Дипломаты согласовали компромиссные формулировки по этой теме, что разочаровало Киев.

Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал декларацию из-за отсутствия четких формулировок с обвинением России. По его словам, участники саммита должны были единогласно осудить РФ и призвать остановить военные действия.

Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Сегодня он принял участие в возложении венков к мемориалу Махатмы Ганди.

Как проходит саммит — в галерее NEWS.ru.