The war must go on: Медведев уверен, что Израиль начнет операцию в Газе Медведев: наземная операция Израиля состоится с самыми тяжкими последствиями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Израиль проведет свою наземную операцию в секторе Газа, заявил в своем Telegram-канале председатель Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, она пройдет с самыми тяжкими кровавыми последствиями. Он считает, что Тель-Авив медлит с этим под давлением США и опасаясь «мирового гнева». Однако он не сомневается, что «машина взаимного насилия теперь будет работать годы».

Израиль все время откладывает свою наземную операцию в Газе. В основном под давлением США и опасаясь мирового гнева. Но не стоит обольщаться. Операция состоится, и с самыми тяжкими кровавыми последствиями. Молох всегда требует все новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы, — пишет Медведев.

Вместе с этим председатель российского Совбеза отмечает, что Запад сильно устал от Украины и взялся за поддержку Израиля. При этом лучшим вариантом он называет возобновление процесса ближневосточного урегулирования и напоминает о ряде международных документов, которые призваны способствовать этому. Среди них Резолюция Совбеза ООН и первоначальный план по разделу Палестины. При этом он сомневается, что они будут выполнены.

Ведь делить бабло на чужую войну вдали от США куда интереснее. The war must go on, — заключает он.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать приказ о вторжении в Газу. По данным The New York Times, это разозлило старших офицеров, которые уже разработали план военной операции.