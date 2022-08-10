Такси обяжут составлять рейтинги водителей

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

В Госдуме разработали законопроект, который предусматривает составление автопарками и сервисами онлайн-заказов такси составлять личные рейтинги водителей. По мнению инициаторов законопроекта, пассажир должен понимать, кто его повезёт, насколько он профессионален, какие отношения у него складываются с клиентом, пишут «Известия».

Некоторые службы такси ведут контроль качества и рейтинги, делают это открыто, на добровольной основе. Но в законодательстве это не прописано, — поясняет необходимость внесения поправок один из авторов поправок, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Другая поправка предполагает запрет на передачу заказов водителям с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. Закон, который запрещает работу таких граждан в такси, был принят в мае. Но он касался водителей, которые работают по трудовому договору. Теперь такие же требования предлагается применять к самозанятым или ИП.

Авторы инициативы считают, что важным моментом в данном случае является устранение правового пробела в вопросе работы в такси водителей с судимостью, особенно, если речь идёт о педофилах. Некоторые, прикрывшись ИП, могут заниматься перевозкой детей.

Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» был принят Госдумой в первом чтении в июле текущего года. В окончательном чтении его могут принять уже осенью.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируется закрепить понятие «агрегатор» в отношении такси, которое давно определяет развитие рынка. В то же время инициатива предусматривает, что ФСБ получит автоматический доступ к базам данных таксопарков.