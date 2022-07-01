Клиентам — безопасность, ФСБ — данные: в ГД рассмотрят законопроект о такси «Яндекс.Такси» называют главным бенефициаром законопроекта, который депутаты готовили много лет

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Уже 5 июля в Госдуме пройдет первое чтение законопроекта о рынке такси. Благодаря документу в российском законодательстве планируется закрепить понятие «агрегатор», которое давно определяет развитие рынка. В то же время инициатива предусматривает, что ФСБ получит автоматический доступ к базам данных таксопарков.

Закон, который отрегулирует деятельность такси, разрабатывается больше 10 лет, его разные вариации уже вносились в Госдуму, но ни одну депутаты не приняли. В мае правительство внесло очередной проект, который, по мнению экспертов, может быть утвержден до начала думских каникул. Рассмотрение документа в первом чтении должно пройти 5 июля.

Документ вводит регулирование понятия «агрегатор» и разрешает самозанятым напрямую заключать договоры со службой заказа такси. Также в нем предусмотрены ограничения, которые, по задумке авторов, должны повысить безопасность перевозок. Это в том числе и экзамен для водителей.

Законопроект также предполагает, что ФСБ получит автоматический удалённый доступ к базам данных таксопарков. Спецслужба сможет просматривать информацию о заказах машин. Кроме того, власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя получат возможность устанавливать минимальный тариф для поездки.

К этому законопроекту в экспертном и профессиональном сообществе сложилось противоречивое отношение. В Telegram-каналах даже появились обвинения в лоббировании документа, который «юридически оформит монополию „Яндекс.Такси“ на российском рынке». Однако эксперты с такой оценкой не согласились.

Так, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что в «Яндекс.Такси» не заинтересованы в появлении такого закона. По его словам, крупные агрегаторы предпочли бы сохранить текущее состояние «безвременья». Более того, вряд ли компании нравится открытие силовикам доступа к ее базам данных, уверен он.

Эксперт считает, что в этом законопроекте впервые смогли договориться между собой практически все заинтересованные стороны, желания которых зачастую противоречат друг другу. По его мнению, принятие нового закона не понравится только некоторым крупным таксопаркам и «подключашкам» — компаниям с лицензией таксопарка, которые за процент позволяют людям со стороны работать по их разрешению.

В законопроекте много сырого. Например, экзамен для водителей на знание города. При этом не написали ни кто его принимает, ни из чего он состоит, ни на что влияет, — отметил он.

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Шапарин считает, что принять документ во всех трех чтениях депутаты могут уже до конца текущей сессии. В то же время председатель общественного движения «Taxi 2018» Станислав Швагерус, который принимал участие в обсуждении проекта в Общественной палате, в разговоре с NEWS.ru предположил, что после первого чтения начнется доработка документа и на второе чтение он сможет выйти только к осени.

Любой законопроект, который вносит правительство, в первом чтении — фактически концепция. К нему очень много претензий на этапе общественного публичного обсуждения, — отметил он.

Зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин по итогам обсуждения текста с профессиональным сообществом поделился с NEWS.ru другими наблюдениями. По его словам, в основном при обсуждении были высказаны мнения, что «законопроект сбалансированный, учтены интересы и участников отрасли, и водителей, и пассажиров, и агрегаторов, и органов власти, в том числе регионов».

Я считаю, что это серьёзный, доработанный законопроект. Я не слышал, чтобы по нему обсуждали категорически против. Были определенные пожелания и предложения, — сказал он.

Главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин согласился с некоторыми критиками проекта: недостатков у документа, по его мнению, действительно много. Однако принимать проект нужно, уверен он.

Введение регулирования на этом рынке лучше, чем его отсутствие. За последние годы произошли кардинальные изменения на рынке такси, связанные с появлением агрегаторов. Это не просто новые игроки, а игроки, которые стали основными, именно они формируют основные правила на этом рынке. Сейчас в законодательстве даже нет такого термина, — объяснил он.

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

По словам специалиста, невозможно создать закон, который понравился бы всем, когда на рынке так много заинтересованных сторон. Поэтому для всех нужно найти компромисс, а судьей в этом поиске выступает государство, задача которого — обеспечить безопасность граждан.

Главная претензия, которую высказал Ионин к авторам законопроекта, — слишком большой объем документа, полное соблюдение которого станет трудным для небольших компаний и самозанятых, у которых нет команды юристов. По его мнению, текст можно было бы значительно сократить, если бы из него исключили необходимость заполнения различных документов — эти документы можно было бы вынести в цифровой формат.

Эксперт считает, что «Яндекс.Такси», как крупнейший агрегатор, действительно заинтересован в появлении такого законопроекта. По его словам, рынок уже вырос до такой степени, что появление правил будет положительно оценено бизнесом, который в том числе выстраивает отношения с инвесторами. Кроме того, по мнению Ионова, большое внимание к агрегаторам, в чем упрекали законопроект, логично и продиктовано особенностями рынка.

Я считаю, что при всем моем уважении к другим участникам рынка [такси], основными драйверами его развития являются агрегаторы. Поэтому перекос в законопроекте должен быть сделан именно в их сторону. Им должно быть дано больше возможностей развивать этот рынок, — добавил он.

Безопасность поездок, полагают эксперты, сейчас действительно остается на недостаточно высоком уровне. По данным Центробанка, который проанализировал информацию по выплатам ОСАГО, машины такси попадают в аварии в 7,6 раза чаще, чем частные легковые автомобили.

В апреле 2021 года глава ГИБДД Михаил Черников отмечал: при сохранении числа ДТП с участием такси на уровне прошлых лет смертность в них выросла на 20%. Уже тогда он призвал внимательно проанализировать профессиональный уровень таксистов и порядок организации перевозок.