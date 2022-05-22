«Такого не делали даже нацисты»: Мединский о жестокости солдат ВСУ Мединский: в жестокости по отношению к военнопленным ВСУ превзошли «эсэсовских офицеров»

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Украинские делегаты на переговорах с Россией обещали найти и наказать виновных в убийствах и пытках пленных российских солдат, однако этого не произошло, заявил в эфире телеканала ОНТ помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, в жестокости по отношению к военнопленным украинские военные превзошли «эсэсовских офицеров», снимая пытки солдат ВС РФ на телефоны.

Мединский вспомнил случай, когда украинские военные стреляли по коленным чашечкам российских военнослужащих.

Глумливо снимая это на телефон, как они добивают пленных, со связанными руками лежащих на дороге русских солдат. Как они стреляют по коленям выходящим из автомобиля пленным солдатам нашим со связанными руками. Такого, пожалуй, даже нацисты не делали... Но прицельно стрелять в коленную чашечку — такое не приходило в голову эсэсовскому офицеру. И украинские переговорщики обещали с этим разобраться, наказать, выявить этих военных преступников, — заявил Мединский.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что журналисты подтвердили достоверность видео, на котором запечатлено, как украинские националисты из группировки «Слобожанщина» стреляли в российских военнопленных. Речь шла о видео, опубликованном 27 марта, на котором военные стреляют в троих безоружных российских пленных. Журналисты и независимые следователи с уверенностью заявили, что факт расстрела удалось доказать, сверив материалы с другими видеозаписями и документами.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер ранее заявила, что украинские солдаты пытали российских военнопленных. По её словам, сотрудники организации получили достоверную информацию, подтверждающую факты жестокого обращения с солдатами Вооружённых сил России.

Богнер отметила, что подобные действия ВСУ нарушают нормы международного гуманитарного права. Представительница ООН также призвала российские и украинские власти провести расследование преступлений.