Старшему дипломату американской дипмиссии вручили ноту протеста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вызванному в МИД старшему дипломату американской дипмиссии сделан демарш с вручением ноты протеста, сообщили в российском ведомстве. Причиной стала невыдача виз российским журналистам, включенным в официальную делегацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН.

Особо подчеркнуто, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется. В данной связи посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая с. г. задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Э. Гершковича отклоняется, — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что в проработке находятся и другие ответные меры.

Напомним, что 30 марта ФСБ России задержала корреспондента американского издания Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Журналиста подозревают в шпионаже со сбором сведений, составляющих гостайну. По данным ведомства, корреспондент WSJ узнавал информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича на два месяца в СИЗО.