Стало известно, примет ли Путин участие в G20 Помощник президента России Ушаков: Путин готов лично отправиться на саммит G20 в Индонезию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин намерен лично посетить саммит G20 в Индонезии, сообщил его помощник Юрий Ушаков. По его словам, Кремль уже подтвердил участие в сессиях объединения.

Путин ответил положительно, сказал, что заинтересован принять участие, — сказал Ушаков, отвечая на вопрос об участии президента в саммите.

Он добавил, что соответствующее приглашение президент России получил от лидера Индонезии Джоко Видодо. Ушаков подчеркнул, что Джакарта сделала этот шаг вопреки давлению западных стран.

Помощник президента выразил надежду на очный формат саммита. Тем не менее он отметил, что обстановка с коронавирусом может измениться, а некоторые страны, например Китай, уже отказались от очного участия в мероприятии в пользу подключения по видеосвязи.

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали. Известно, что Джакарта включила в повестку глобальное восстановление после пандемии, цифровую трансформацию, изменение климата и ряд других глобально важных вопросов. Лидеры государств также обсудят двустороннее сотрудничество и международную проблематику «с учётом влияния украинского фактора». По словам Ушакова, в частности, на встрече с президентом России будет обсуждаться возможность увеличения российского экспорта в Индонезию, в том числе поставок пшеницы.

Предполагается, что встрече Путина и Видодо на саммите будет предшествовать визит индонезийского лидера в Москву. Ушаков выразил надежду на «конструктивный и содержательный разговор двух президентов».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала отказаться от бойкота саммита G20 из-за участия президента России.