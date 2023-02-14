Стало известно о мартовских перестановках в МЧС России РБК: первый замглавы МЧС Чуприян уйдет в марте в отставку

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян

В марте первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве. Его место может занять советник министра Даниил Мартынов. Одной из причин ухода чиновника является реформа отряда «Центроспас».

О скорой отставке Чуприян сообщил во время селекторного совещания в ведомстве. Он уточнил, что покинет свой пост после ежегодного отпуска. Как стало известно изданию, у Чуприяна в марте истекает срок контракта, а глава МЧС Александр Куренков решил не продлевать его.

Предполагаемый преемник Чуприяна Даниил Мартынов в 2000-х годах служил в группе «Альфа», принимал участие в антитеррористических операциях в Чечне. В 2012 году Мартынов отвечал за безопасность Рамзана Кадырова, а затем был его помощником по силовому блоку. Свою нынешнюю должность советника министра Мартынов занял в прошлом году.

Ранее сообщалось об уходе в отставку главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина. Он покинул свой пост в связи с достижением 70-летнего возраста. Временно исполняющим обязанности главы ведомства премьер-министр Михаил Мишустин назначил зама Булавина Руслана Давыдова.