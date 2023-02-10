Мишустин сменил главу Федеральной таможенной службы Мишустин назначил Руслана Давыдова врио главы ФТС вместо Владимира Булавина

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Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Владимира Булавина от должности главы Федеральной таможенной службы (ФТС). Врио ведомства стал его бывший заместитель Руслан Давыдов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. Снятие Булавина с должности связано с достижением им 70-летнего возраста.

Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова. Распоряжение об этом подписано, — говорится в сообщении.

Давыдов проработал в таможенных органах более 15 лет. С 2017 года он занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании.

В начале февраля президент России Владимир Путин назначил бывшего главу МВД Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Ранее Нургалиев занимал пост замсекретаря Совбеза, теперь на этой должности будет работать Алексей Шевцов.

Ранее глава государства отправил в отставку первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ Юрия Аверьянова, который занимал этот пост с 2013 года. В Совбезе сообщили, что Аверьянов освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и перейдет на другую работу.