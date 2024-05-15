Стало известно, кто займет места Дегтярева и Алиханова во главе регионов Путин назначил врио губернаторов Калининградской области и Хабаровского края

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Дмитрий Демешин

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов Хабаровского края и Калининградской области, сообщили в пресс-службе Кремля. Регионы временно возглавят Дмитрий Демешин и Алексей Беспрозванных. Документы вступили в силу.

Назначить Демешина Дмитрия Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края, освободив его от занимаемой должности, — сказано в указе.

Демешин заменил на посту губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, который возглавил Министерство спорта РФ. Беспрозванных назначили на должность врио губернатора Калининградской области вместо Антона Алиханова, ставшего министром промышленности и торговли.

Накануне Владимир Путин подписал указ, которым утвердил новый состав правительства. В новом кабмине будет один первый вице-премьер и девять заместителей главы кабмина. Согласно указу, Денис Мантуров стал первым зампредом правительства. Должности замглавы правительства заняли Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.