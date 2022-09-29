Стало известно, когда в Госдуме появятся депутаты от новых областей Депутат ГД: представители от новых областей войдут в Госдуму не ранее 2026 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Депутаты от Луганской и Донецкой народных республик, от Херсонской и Запорожской областей в случае их вхождения в состав России могут появиться в Госдуме только после думских выборов в 2026 году, заявил ТАСС первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин. До этого момента работать на соответствующих территориях будут специально назначенные депутаты разных фракций.

Выборы были в прошлом году, срок полномочий — пять лет. Следующие выборы в 2026 году. <...> То есть избрать сейчас депутатов по новым территориям без изменения схемы одномандатных округов, без проведения выборов невозможно, — сказал Вяткин.

При этом отмечается, что сенаторов от ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей могут назначить уже после принятия законов об их вхождении в РФ.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Если верить их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди разъяснила, что порядок вхождения новых регионов в состав России будет аналогичен опыту присоединения Крыма и Севастополя. После принятия декларации о независимости Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР будут заключены договоры между ними и Россией об образовании новых субъектов, которые закрепят федеральным конституционным законом.