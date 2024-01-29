Стало известно, когда могут принять закон о конфискации имущества за фейки Крашенинников: закон об изъятии имущества за фейки о ВС могут принять 1 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума может принять в третьем чтении 1 февраля законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, передает РИА Новости. В пояснительной записке к документу отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности РФ, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества.

Думаю, можно будет принять в третьем чтении, если поддержат во втором, — сообщил Крашенинников.

Законопроект был внесен в Госдуму 22 января 2024 года. В тот же день его одобрили в комитете нижней палаты по госстроительству и законодательству.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от партии «Новые люди» намерены проголосовать против законопроекта. По словам лидера фракции Алексея Нечаева, если документ будет одобрен и вступит в силу, Уголовный кодекс РФ подвергнется изменениям. В частности, все преступления диверсионной направленности будут признаны деятельностью, направленной против государственной безопасности.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой ранее заявил, что принятие законопроекта станет сигналом для всех предателей Родины. Он подчеркнул, что инициатива парламентариев не направлена против отдельных граждан, так как все должны чтить Уголовный кодекс РФ одинаково.