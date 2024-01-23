Депутат Луговой назвал новый законопроект сигналом для всех предателей Депутат Луговой: конфискация имущества за фейки станет сигналом предателям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наказания, предусмотренные новым законопроектом о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии, послужат сигналом тем, у кого «закралась мысль встать на путь предательства», заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Он добавил, что законопроект не направлен против отдельных граждан, в том числе против тех, к кому приковано повышенное внимание СМИ, но Уголовный кодекс все должны чтить одинаково.

Как известно, перед законом все равны, и Уголовный кодекс все должны чтить одинаково. В то же время, безусловно, восстановление справедливости, возбуждение уголовных дел, лишение почетных званий, конфискация имущества в отношении упомянутых лиц послужит сигналом всем, у кого закралась мысль встать на путь предательства интересов своего народа и своей страны, — сказал Луговой.

Кроме того, депутат считает, что авторы законопроекта абсолютно справедливо ставят вопрос о лишении почетных званий людей, распространяющих фейки о ВС РФ. Он заявил, что наличие идеологических мотивов у преступников такого рода — это не более чем «журналистский штамп и отговорки предателей».

Наличие идеологических соображений — это журналистский штамп и отговорки предателей, которые не захотели отказываться от комфортной жизни вместе с нашими гражданами, которые их наградили почетными званиями и верили в их честность и порядочность. Поэтому абсолютно справедливо россияне ставят вопрос о лишении таких предателей званий, которые они ранее получили, — добавил парламентарий.

Он добавил, что никто не ограничивает свободу передвижения граждан РФ и их право жить там, где им комфортно. Но при этом, считает Луговой, «никто не должен предавать свою страну, наших граждан, очернять наши вооруженные силы и распространять фейки».

Ранее Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного кодекса, по которым может грозить наказание до 15 лет лишения свободы. По словам парламентария, артист распространяет фейки об армии и дискредитирует ВС РФ.