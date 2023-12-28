Луговой призвал посадить Галкина в тюрьму Депутат Луговой попросил привлечь к ответственности Галкина за фейки об армии

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к уголовной ответственности. По словам парламентария, артист распространяет фейки об армии и дискредитирует ВС РФ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

Андрей Луговой предлагает привлечь комика-иноагента Максима Галкина к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса, по которым может грозить наказание до 15 лет лишения свободы, — говорится в релизе.

Ранее Галкин подвергся критике, после того, как объявил об отъезде из Израиля на гастроли 20 октября. В комментариях под его обращением пользователи сообщили, что концерты — лишь повод для артиста «сбежать от бомбежек». По мнению комментаторов, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, шутки Галкина совершенно неуместны.

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что большая часть российского общества поддержит лишение Галкина не только региональных, но и федеральных наград. Он подчеркнул, что артист отрекся от своей родины, поэтому логично, если родина откажется от такого гражданина.

В октябре на Галкина составили протокол за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента. За это нарушение ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей.