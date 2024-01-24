В Госдуме нашлись противники законопроекта о конфискациях за фейки Партия «Новые люди» намерена проголосовать против закона о конфискациях за фейки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер фракции Алексей Нечаев.

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» намерены проголосовать против нового законопроекта о конфискации имущества у граждан, осужденных за распространение недостоверных сведений о Вооруженных силах России, заявил РИА Новости лидер фракции Алексей Нечаев. Согласно тексту законопроекта, конфискации могут подлежать деньги, ценности или другое имущество, используемое для финансирования преступной деятельности против безопасности государства.

Госдума начала рассмотрение нового законопроекта в первом чтении в среду, 24 января. К настоящему моменту решения о его принятии пока не было, однако лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев утверждает, что члены его партии проголосуют против данной инициативы. В случае, если законопроект будет принят и вступит в силу, Уголовный кодекс РФ подвергнется изменениям. В частности все преступления диверсионной направленности будут признаны деятельностью, направленных против государственной безопасности.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой ранее заявил, что принятие законопроекта станет сигналом для всех предателей родины. Он подчеркнул, что инициатива парламентариев не направлена против отдельных граждан, так как все должны чтить Уголовный кодекс РФ одинаково.