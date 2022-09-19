Стало известно, какую должность может занять постпред России при ЕС РИА Новости: постпред России при ЕС Чижов может стать сенатором в начале октября

Фото: Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Владимир Чижов

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов может занять пост сенатора от Карелии в Совфеде в начале октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее Чижов подтвердил, что в скором времени он покинет Брюссель по причине завершения своей командировки, которая продолжалась в течение 17 лет.

Ожидается, что Чижов начнет свою работу сенатором, скорее всего, в начале октября, — заявил собеседник агентства.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что новый постоянный представитель Евросоюза прибыл в Россию. В начале сентября ЕС сменил главу дипмиссии в Москве. Немецкий дипломат Маркус Эдерер оставил этот пост. Его место, по данным издания, должен занять француз Ролан Галяраг.

4 сентября стало известно о завершении работы в РФ экс-посла США Джона Салливана. Вашингтон готовит ротацию на эту должность, и о понижении уровня диппредставительства страны в России речи не идет. Дипломат указал, что покинул свой пост из-за смертельной болезни жены. По его словам, на тот момент у нее прогрессировала раковая опухоль. Он также отметил, что решение об уходе никак не относится к политике РФ в отношении Украины.