Стало известно, как отразится на экономике РФ включение в черный список ЕС Силуанов: включение России в список несотрудничающих юрисдикций ЕС не отразится на экономике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Силуанов

Включение России в черный список налоговых юрисдикций ЕС носит исключительно политический характер, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, это не повлечет никаких последствий для бюджета и экономики страны.

Это исключительно политическое решение. С Министерством финансов этот вопрос не обсуждался, каких-либо пояснений от нас не спрашивали. <...> Никаких последствий для бюджета, для экономики это не повлечет, — сказал глава Минфина.

Он добавил, что «выдвигаемые России претензии абсолютно надуманные».

Ранее Евросоюз включил Россию в список стран, которые считает «налоговыми убежищами», и в дальнейшем европейские власти могут ужесточить налоговый контроль резидентов РФ. Россия включена в список после того, как группа Кодекса поведения проверила новое законодательство России, принятое в 2022 году против критериев налогового управления, и установила, что Москва «не выполнила свою приверженность решать вредные аспекты специального режима для международных холдинговых компаний». Как поясняется в документе, диалог с РФ по налоговым вопросам приостановился после начала военной операции на Украине.

В свою очередь депутаты Госдумы проголосовали за приостановку и денонсацию соглашения между правительствами России и Латвии об избежании двойного налогообложения, а также о предотвращении уклонений от уплаты налогов гражданами двух стран. Замминистра финансов России Алексей Сазанов подчеркнул, что Латвия перестала соблюдать правила соглашения еще в 2022 году и ее возврат к исполнению обязательств маловероятен.