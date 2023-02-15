Россия разорвала сотрудничество с Латвией в налоговой сфере Госдума денонсировала соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за приостановку и денонсацию соглашения между правительствами России и Латвии об избежании двойного налогообложения, а также о предотвращении уклонений от уплаты налогов, передает РИА Новости. Законопроект был принят внесен в парламент в декабре 2022 года. Замминистра финансов России Алексей Сазанов подчеркнул, что Латвия самостоятельно перестала соблюдать правила соглашения еще в 2022 году, и ее возврат к исполнению обязательств маловероятен.

Неисполнение Латвией положений соглашения является нарушением его условий и, соответственно, Российская Федерация приостанавливает его действие. Учитывая, что возврат Латвией к выполнению обязательств по соглашению является маловероятным, соглашение также предлагается денонсировать, — сказал Сазанов.

Соглашение между Россией и Латвией определяло порядок налогообложения прибыли и доходов граждан двух стран. Кроме этого, оно содержало пункты о недискриминации, обмене информацией и ограничении налоговых льгот.

Ранее Госдума приняла законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В пояснительной записке отмечается, что это стало следствием прекращения полноправного членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которое, в свою очередь, было прекращено ввиду выхода России из Совета Европы.