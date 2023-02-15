Госдума денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию

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Госдума приняла законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, сообщается на сайте нижней палаты парламента. В пояснительной записке отмечается, что это стало следствием прекращения полноправного членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которое, в свою очередь, было прекращено ввиду выхода России из Совета Европы.

В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО, — отмечается в документе.

Как пояснил председатель профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, на борьбу с коррупцией в России денонсация Конвенции никак не повлияет: ее нормы уже полностью включены в современное российское законодательство. Кроме того, Россия продолжает участвовать в других антикоррупционных международных соглашениях, в том числе в Конвенции ООН против коррупции.

Законопроект о денонсации Россией Конвенции 9 января внес в Госдуму президент России Владимир Путин. В пояснительных материалах отмечалось, что с прекращением полноправного членства России в ГРЕКО страна лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса.