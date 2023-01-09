В Госдуму внесен проект о выходе России из «антикоррупционной» конвенции Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации РФ Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе нижней палаты. Ранее предложение о выходе из Конвенции одобрило правительство РФ.

Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года, — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительных материалах отмечается, что ранее комитет министров Совета Европы решил прекратить полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая осуществляет мониторинг выполнения Конвенции договаривающимися сторонами. РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса.

Разработчики документа подчеркнули, что в силу неприемлемости для Москвы таких условий предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО.

В сентябре 2022 года Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Суд больше не будет принимать новые жалобы против РФ.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека выявил нарушения со стороны государства в 94,4% из всех жалоб в отношении России за время членства в Совете Европы. По данным Института права и публичной политики, за всю историю своего существования ЕСПЧ вынес более 24 511 постановлений, из них около 13% были приняты в отношении России.