Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщается на сайте органа. Начиная с этого дня ЕСПЧ больше не будет рассматривать дела против России. Любые заявления будут отклонены, так как РФ вышла из Совета Европы.
5 сентября 2022 г. пленум Суда официально уведомил о том, что Российская Федерация перестанет быть высокой договаривающейся стороной Конвенции 16 сентября 2022 г. и что полномочия судьи в Суде в отношении Российской Федерации также прекратятся, — говорится в официальном пресс-релизе ЕСПЧ.