Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщается на сайте органа. Начиная с этого дня ЕСПЧ больше не будет рассматривать дела против России. Любые заявления будут отклонены, так как РФ вышла из Совета Европы.