ЕСПЧ одобрил почти 100% жалоб в отношении России ЕСПЧ одобрил 94,4% жалоб в отношении России

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Европейский суд по правам человека выявил нарушения со стороны государства в 94,4% из всех постановлений в отношении России за время членства в Совете Европы, следует из данных Института права и публичной политики. Как утверждают авторы исследования, за всю историю своего существования ЕСПЧ вынес более 24 511 постановлений, из них около 13% были в отношении России.

Отмечается, что Россия стала мировым лидером в сфере нарушений права на жизнь (57,8% всех постановлений), свободу и личную неприкосновенность (28,9%), а также в области пыток (45,9%) и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (35,5%).

При этом Россия реже всего нарушала протоколы, устанавливающие запрет рабства и принудительного труда, право на образование и свободные выборы. Единственная статья конвенции, которую Россия не нарушала, это право на брак.

Все эти цифры нужны не для того, чтобы показать сомнительное первенство, а чтобы констатировать основные проблемы, с которыми сталкивалась и продолжает сталкиваться российская правовая система, и научиться их решать. В этом смысле наличие такого инструмента, как международное правосудие, все эти годы играло России на пользу, — заявляют аналитики.

16 сентября Россия выйдет из Конвенции о защите прав человека, об этом объявил 23 марта ЕСПЧ, который является главным механизмом реализации положений документа.