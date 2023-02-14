ЕС включил Россию в список стран — налоговых убежищ ЕС включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций из-за «вредной практики»

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Евросоюз включил Россию в список стран, которые он считает «налоговыми убежищами», говорится в заявлении Совета ЕС, переданном ТАСС. Как следствие, европейские власти в будущем могут ужесточить налоговый контроль резидентов РФ.

ЕС продолжает продвигать справедливую налоговую конкуренцию и учитывать вредную налоговую практику. Совет сегодня решил добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы Острова и Россию в список некооперативных юрисдикций для целей налогообложения, — отмечается в документе.

Россия включена в список после того, как группа Кодекса поведения проверила новое законодательство России, принятое в 2022 году против критериев налогового управления, и установила, что Москва «не выполнила свою приверженность решать вредные аспекты специального режима для международных холдинговых компаний». Как поясняется в документе, диалог с РФ по налоговым вопросам приостановился после начала военной операции на Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее назвала целью Евросоюза конфискацию российских активов, а не их заморозку. Она подчеркнула, что на законных основаниях это будет сделать непросто, поэтому необходимо подготовить юридическую базу для осуществления плана. Европейский политик добавила, что ЕС создал экспертную группу, состоящую из специалистов государств — членов организации, цель которой не только определить, где и какие активы заморожены, но и как их изъять у России, чтобы передать Украине на ее восстановление.