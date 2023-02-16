Стало известно, где пройдет встреча Путина с Лукашенко Песков: встреча Путина и Лукашенко 17 февраля состоится в Ново-Огарево

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко 17 февраля пройдет в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это будет «обстоятельная беседа», начало которой будет снято камерами.

Она будет проходить в Ново-Огареве, это будет обстоятельная беседа. Начало этой беседы камеры смогут снять, какой-то первый обмен фразами традиционно будет доступен, — заявил Песков.

Ранее встречу с российским коллегой анонсировал Лукашенко. 6 февраля Песков сообщил, что президенты двух стран провели содержательный телефонный разговор и договорились встретиться в течение пары месяцев.

Ранее президенты встретились в Санкт-Петербурге в конце декабря 2022 года в рамках неформального саммита стран СНГ. Лидеры государств подвели итоги уходящего года и обсудили планы по дальнейшему взаимодействию. Помимо Лукашенко и Путина в нем приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Сам Лукашенко прибыл в Москву 24 декабря. В ходе визита он ознакомился с работой Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, а также обсудил перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.