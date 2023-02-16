Лукашенко сообщил о грядущей встрече с Путиным Лукашенко сообщил о встрече с Путиным 17 февраля

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 17 февраля, сообщил Telegram-канал «Пул первого». Об этом было заявлено на встрече главы государства с зарубежными и белорусскими журналистами.

Лукашенко завтра встречается с Путиным. Первый проанонсировал встречу во время общения с журналистами, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты двух стран провели содержательный телефонный разговор и договорились встретиться в течение пары месяцев.

Предыдущая встреча президентов прошла в Санкт-Петербурге в конце декабря 2022 года в рамках неформального саммита стран СНГ. Лидеры государств подвели итоги уходящего года и обсудили планы по дальнейшему взаимодействию. Помимо Лукашенко и Путина, в нем приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Сам Лукашенко вместе с делегацией прибыл в Москву 24 декабря. Глава государства ознакомился с работой Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, а также обсудил перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.