Стали известны подробности визита Лукашенко в Россию Лукашенко посетит центр подготовки космонавтов в Звездном городке

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии в ходе своего ближайшего визита в Россию 24 декабря посетит центр подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке, сообщили в Telegram-канале «Пул Первого». 26-27 декабря Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая состоится в Санкт-Петербурге.

В подмосковном Звездном городке Александр Лукашенко по приглашению российского коллеги посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Сейчас там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси, — указано в сообщении.

Ожидается, что в неформальном саммите глав государств-участников СНГ примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

В начале декабря помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер пригласил коллег из СНГ на неформальную встречу еще в октябре. Тогда он подчеркнул, что у главы государства до конца года будут и другие контакты, но указанная встреча станет главным мероприятием.