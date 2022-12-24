Лукашенко вылетел в Москву

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, сообщает его пресс-служба. Глава государства посетит подмосковный Звездный Городок, а также Центр подготовки космонавтов.

Ожидается, что Лукашенко ознакомится с работой центра, также планируется обсудить перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере. Сейчас в центре подготовки проходят отбор кандидаты на полет в космос от Белоруссии.

26–27 декабря Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая состоится в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего года и обсудят планы по дальнейшему взаимодействию.

Ожидается, что в неформальном саммите глав государств — участников СНГ примут участие (помимо Лукашенко) президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.