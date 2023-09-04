Стало известно, чем Путин угощал Эрдогана в Сочи

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Журналисты кремлевского пула опубликовали меню обеда, которым российская сторона угощает турецкую делегацию во время переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи. Как можно заметить по списку, повара учли практически все религиозные нормы мусульманской кухни.

Обед в Сочи состоял из пяти блюд. Блюд из свинины не было. Зато были салат из подкопченной форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром, суп харчо с говядиной.

Горячее предлагается на выбор: кефаль с овощами и шпинатным соусом или бараньи ребрышки на гриле с пюре из пастернака. Красное и белое вина из усадьбы Дивноморское. На десерт — торт «Птичье молоко».

Президент России принял прибывшего на переговоры в Сочи турецкого коллегу в понедельник, 4 сентября. Главы государств сначала провели расширенную встречу с участием делегаций, а потом продолжили общение за рабочим завтраком с глазу на глаз.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, первая часть переговоров состоялась конструктивно, прошла сверка часов по всем направлениям. Также он заявил об отсутствии планов по подписанию каких-либо документов по итогам встречи.