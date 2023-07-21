Стала известна дата приезда Лукашенко в Россию Кремль: Лукашенко посетит Россию 23 июля

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин 23 июля встретится в Москве со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля. Политики обсудят вопросы развития отношений стратегического партнерства, союзничества и интеграционного взаимодействия.

Владимир Путин встретится с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом. Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, — говорится в сообщении.

Вечером 24 июня президент Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Позже сообщалось о планах Минска привлечь вагнеровцев к подготовке военнослужащих. Лукашенко заявлял, что бойцы с таким опытом могут детально рассказать об эффективности различного вооружения в реальных условиях.

До этого Минобороны Белоруссии сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению военнослужащих из состава территориальных войск республики. По данным ведомства, тренировки проходят на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области. Также в МО Белоруссии рассказали о выработке дорожной карты по планам совместной работы вооруженных сил республики и бойцов ЧВК «Вагнер» на ближайшую перспективу.