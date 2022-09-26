Кравцов: открывший стрельбу в ижевской школе состоял на учете с шизофренией

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что открывший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев стоял на психиатрическом учете с диагнозом шизофрения, сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что число его жертв выросло до 17, 11 из них — дети.

Установлено, что он уже стоял на психиатрическом учете, страдал заболеванием шизофрения. Ему удалось убить охранника, проникнуть в школу, — сказал Кравцов.

26 сентября Казанцев зашел в школу с оружием, убил охранника, а после ворвался в класс и открыл огонь по детям. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. После нападения Казанцев покончил с собой. При нем было найдено более десятка магазинов с патронами, на некоторых из них была нанесена надпись «Ненависть!».

Знакомая ижевского стрелка рассказала NEWS.ru, что Казанцев был скромным человеком, никогда не привлекал к себе внимание. По ее словам, он не был одиночкой, в классе у него были друзья.