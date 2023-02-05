«США — империя лжи»: Володин призвал расследовать преступления Вашингтона Володин призвал наказать американских политиков, принимавших решения по Ираку

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал расследовать преступления Вашингтона против человечности и наказать политиков, ответственных за действия американских войск в Ираке. Ровно 20 лет назад США напали на ближневосточную страну после заявления экс-госсекретаря Колина Пауэлла о наличии у Багдада оружия массового поражения, несмотря на то, что Совбез ООН отказал Вашингтону в применении военной силы, указал в своем Telegram-канале законодатель. Позднее Пауэлл признал, что сцена с пробиркой была обманом и, несмотря на большое число жертв и казней в отношении иракского народа, Вашингтон остался безнаказанным, напомнил Володин.

США — империя лжи. <...> Совбез ООН не дал Вашингтону санкции на применение силы. Но американские войска все равно напали на Ирак. Жертвами стали полмиллиона мирных граждан, президент казнен, страны не стало. ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества. А политики, принимавшие решения, должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства, — сказал спикер нижней палаты парламента.

По его словам, вся политика США и коллективного Запада строится на лжи. В пример он привел «нерасширение» НАТО на восток и Минские соглашения — все это, указал Володин, было нарушено.

Ранее Володин заявил, что Вашингтон продолжает толкать Киев на новые преступления, «ведя войну до последнего украинца». Политик подчеркнул, что США ошибочно полагают, что такими действиями им удастся избежать конфликта.