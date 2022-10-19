Срочников не направят в зону СВО из-за военного положения Сенатор Бондарев: срочники не будут направляться в зону СВО из-за введения военного положения

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Военные, проходящие срочную службу в рядах российской армии, не будут отправляться в зону спецоперации из-за введения военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По словам сенатора, те места СВО, где могут принять участие срочники, уже были определены, сообщает ТАСС.

Нет, не будут (направлять для участия в СВО. — NEWS.ru). До этого было определено, где могут принимать участие срочники, — заявил Бондарев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР. Глава государства напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал этот режим. При этом президент подчеркнул, что теперь его необходимо оформить в рамках российского законодательства.

Президент также подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Также во всех остальных регионах России вводится режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов транспорта.