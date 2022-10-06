СПЧ проверит информацию о предложениях мобилизованным подписать контракты СПЧ проверит информацию о предложениях мобилизованным подписывать бессрочные контракты на военную службу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет по правам человека при президенте России проверяет информацию о том, что сотрудники военкоматов и командиры учебных частей якобы предлагают подписать мобилизованным гражданам бессрочные контракты по прохождению службы в Вооруженных силах РФ, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов. Он подчеркнул, что призывники не должны подписывать «никакие документы, предварительно не изучив их содержание».

Из разных регионов приходит информация о возможных фактах принуждения со стороны сотрудников военкоматов и командиров учебных частей к подписанию призванных в рамках частичной мобилизации граждан бессрочных контрактов по прохождению службы в ВС РФ. <...> Данная информация проверяется, — написал Кабанов.

В случае несогласия он рекомендовал обратиться в органы военной прокуратуры. При этом Кабанов уточнил: судя по рассказам родственников мобилизованных, контракты подписать предлагают, а не принуждают.

Ранее на сервисе «Госуслуги» появилась форма подачи жалоб на решения призывных комиссий о мобилизации. Обратиться может как сам мобилизованный, так и любой другой человек. Также на ресурсе есть форма подачи заявления в добровольцы.