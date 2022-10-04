На «Госуслугах» появилась форма подачи жалоб на решения о мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Форма подачи жалоб на решения призывных комиссий о мобилизации появилась на сервисе «Госуслуги». Также на ресурсе появилась форма подачи заявления в добровольцы.

Подать жалобу может как сам мобилизованный, так и любой другой человек.

Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы, — разъясняется на сайте.

Форма подачи жалоб также доступна через бота Макса. Заявления будут передаваться в призывную комиссию региона, где податель жалобы состоит на учете.

Тем, кто хотят записаться в добровольцы, не обязательно находиться в запасе и иметь опыт прохождения срочной службы. Для этого достаточно заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в казачьей общине или охотничьей организации, а также проходить службу в силовом ведомстве. Разъяснения по подаче заявления также приводятся на сервисе.

Ранее руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ситуация в связи с призывом по частичной мобилизации нормализуется. По его словам, перестали «хватать» всех подряд — людей с хроническими заболеваниями и инвалидов.