Совфед проголосовал за внедрение в России цифрового рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации принял закон, регламентирующий внедрение в России цифрового рубля, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента. Новая форма оплаты будет применяться в стране наряду с наличной и безналичной после создания соответствующей платформы.

Совет Федерации одобрил пакет законов, закрепляющих правовые нормы введения третьей формы национальной валюты — цифрового рубля, — рассказали в Совфеде.

При этом подчеркивается, что инициатива позволит сделать шаг в сторону цифровизации экономики. Граждане смогут осуществлять бесплатные переводы, а предприниматели снизят издержки на прием платежей.

Храниться цифровой рубль будет на электронных кошельках граждан и компаний. Соответствующую цифровую инфраструктуру сформирует Банк России. В Совфеде подчеркнули, что цифровой рубль не следует путать с криптовалютой, которая не имеет единого эмитента и регулятора.

Ранее декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий рассказал, что с помощью цифрового рубля можно будет совершать дистанционные платежи онлайн точно так же, как и по безналичному расчету, однако цифровой рубль сможет использоваться в офлайн-режиме при отсутствии доступа к интернету.