Совфед одобрил закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах, пишет РИА Новости. Теперь генпрокурор РФ и его заместители смогут принимать внесудебное решение о запрете деятельности иностранных медиа в РФ, а также приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию недостоверных сведений сроком до трех месяцев, а при повторном нарушении - до полугода.

В случае повторного распространения недостоверной информации регистрация СМИ также может быть признана недействительной, а действие лицензии на вещание прекращено на основании требования генпрокурора. Лицензию можно будет восстановить досрочно, если недостоверные сообщения будут удалены. Иностранный журналист может лишиться аккредитации при проявлении недружественных действий и введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.

Ранее «Известия» сообщили о том, что украинские спецслужбы начали распространять фейки против российских журналистов. Объектом одного из таких фейков стала съемочная группа военкора «Известий» Валентина Трушнина, которую обвинили в рассекречивании позиций российской армии и гибели военнослужащих. В Сети появилось заявление от имени солдатских матерей, сообщивших, что после репортажа Трушнина российские позиции якобы были обстреляны со стороны ВСУ, в результате чего якобы погибли пятеро военнослужащих из Астрахани, еще трое пострадали. Однако военные из России вообще не участвовали в тот день в боевых действиях, а сам документ носит признаки фальсификации.