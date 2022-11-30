Совфед одобрил закон о запрете на митинги в аэропортах и больницах

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о запрете митингов у зданий органов публичной власти, церквей, вокзалов и школ, сообщает РИА Новости. Сейчас запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Так, нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц.

Помимо этого, запрет распространится на территории вблизи объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей. Также каждый регион может вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера «обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации».

Ранее соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Тогда стало известно, что под запрет подпадут аэропорты, школы, больницы, органы публичной власти, детские и спортивные площадки. При этом организатор митинга не может быть иноагентом.