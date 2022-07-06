В Госдуме в первом чтении принят законопроект, предлагающий запретить митинги и демонстрации на отдельных территориях, сообщает РИА Новости. Под запрет попадают аэропорты, школы, больницы, органы публичной власти, детские и спортивные площадки. При этом организатор митинга не может быть иноагентом.