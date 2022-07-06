В Госдуме в первом чтении принят законопроект, предлагающий запретить митинги и демонстрации на отдельных территориях, сообщает РИА Новости. Под запрет попадают аэропорты, школы, больницы, органы публичной власти, детские и спортивные площадки. При этом организатор митинга не может быть иноагентом.
К местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, относятся: здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней, — отмечается в законопроекте.