Заключенных решили социально адаптировать Совфед одобрил закон о социальной адаптации осужденных

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Совет Федерации одобрил закон о пробации, который предполагает введение в России института социальной адаптации осужденных, сообщает ТАСС. Документом предусматривается реабилитация заключенных, освободившихся из тюрьмы, а также приговоренных к принудительным работам или лишению свободы.

Согласно документу, речь идет о трех видах пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий — для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан.

Пробация будет учитывать индивидуальные особенности, обстоятельства и потребности граждан. Как отметил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, речь идет о помощи в трудоустройстве, медицинском обеспечении, получении необходимого образования, восстановлении утраченных связей с родственниками, документов и прав на имущество.

Ранее сообщалось, что в рамках закона предлагается создать центры пробации, которые будут предоставлять освободившимся из заключения временное место пребывания. Такие центры смогут создавать в том числе и некоммерческие организации. Кроме того, документ подразумевает создание единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация. Оператором реестра выступит ФСИН.