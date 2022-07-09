«Сочиняете небылицы»: Захарова о словах Блинкена об изоляции РФ на G20 Захарова ответила на слова Блинкена об изоляции РФ на G20, назвав их «небылицами»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, рассказавшего об изоляции России на саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Дипломат считает, что Блинкен сам просит лидеров других стран оградить российскую сторону от контактов на грядущем саммите «Группы двадцати». По мнению Захаровой, подобные политические потуги текущей администрации Белого дома «обречены на бесславный конец».

Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы. Нам же рассказывали, как Вы лично просите всех подряд «изолировать» Россию, — заявила Захарова.

В пятницу, 8 июля, Лавров прибыл на встречу глав МИД стран G20.

Традиционную церемонию фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, было решено «отсрочить». Причиной стало нежелание глав МИД США и нескольких других стран фотографироваться вместе с Лавровым. По данным агентства Kyodo, на этот раз съемка не состоится.