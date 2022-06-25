Сочи, Подмосковье и Мальдивы: где сейчас отдыхают депутаты и сенаторы Парламентарии уверяют, что санкции никак не повлияли на их отдых. А некоторые равняются на президента

Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Санкции США и Европейского союза серьезно затронули депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Помимо прочего, западные страны запретили им въезд на свою территорию после признания Россией суверенитета республик Донбасса и начала военной операции. Почти все опрошенные NEWS.ru депутаты и сенаторы уверяют: Запад не испортил им отпуск, потому что они и раньше редко ездили за рубеж. Лето многие парламентарии собираются провести в России, но некоторые всё же хотят выехать за границу. Нашлись и те, кто сожалеет, что поехать на европейские курорты не получится.

«Президент не отдыхает, и мы не должны»

У политиков отпусков не бывает, тем более про каникулы забудьте, это атавизм! Какие каникулы? — говорил в апреле председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас многие парламентарии утверждают, что прислушались к совету главы нижней палаты и думают так же. Например, председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) сказала NEWS.ru, что с единороссом Володиным соглашается «не во всем», но фраза про каникулы — про неё.

Я шла сюда не для того, чтобы отдыхать или считать дни до отпуска, а чтобы работать. Я с нетерпением жду отпуска, чтобы поработать, — сказала депутат.

Европейские санкции, по словам Останиной, её не расстроили: парламентарий заметила, что именно те, кто попал под антироссийские ограничения, сейчас защищают интересы страны: «Они [санкции] наконец-то дали нашему обществу понять, кто есть кто».

Фразу Володина вспомнил и зампред Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Он признался, что никаких чувств по поводу запрета зарубежных поездок не испытывает, потому что и раньше «никуда особо не выезжал».

Отдыхать собираюсь на работе под звуки выборов. Будем работать на полную катушку, — сказал он.

Фото: State Duma Russia/Global Look Press Борис Чернышов

Не собирается в отпуск и член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Она рассказала NEWS.ru, что занята предвыборной кампанией в Кировской области и остановит работу только чтобы посетить родителей. Политик уверена, что «сейчас не время никаких отпусков».

Зампред Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») тоже заявил NEWS.ru, что об отдыхе «пока речи не идёт». Однако если такая возможность всё же появится, он предпочел бы провести две недели в санатории в Кузбассе.

Никуда не собирается этим летом и депутат от «Справедливой России» Анатолий Вассерман. Он объяснил NEWS.ru такое решение необходимостью вести передачи на телевидении и радио.

В свою очередь член Совфеда от Брянской области Вадим Деньгин заявил, что во время отпуска отправится в свой регион, где будет работать как сенатор. Он рассказал, что в области есть множество мест, где можно «насладиться красотами и отдохнуть на пляже», но работа всё же важнее.

Сейчас не время отдыхать, надо думать о стране. Президент не отдыхает, и мы не должны, — добавил политик.

Сенатор отметил, что за свою карьеру побывал в 70 регионах и теперь убежден, что отдыхать надо только в России. По его словам, туры в Египет и Турцию для россиян дороже, чем поездки на отечественные курорты. Тем более не следует «ездить в какую-то Ниццу, как олигархи», уверен Деньгин.

Будь жадным лично для себя, надо тратить в родной стране, — подчеркнул он.

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press Крым. Россия

Отдыхал и отдыхаю

Некоторые депутаты и сенаторы всё-таки собираются отдохнуть. Многие из них для своего отпуска выбирают Россию — по крайней мере, об этом они заявили в разговоре с NEWS.ru. Так, член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди сказала, что из ее знакомых за рубеж не ездит никто. Те, кого она знает, отдыхают в Крыму или, например, на Байкале.

Российское черноморское побережье выбирает и председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»). По его словам, в этом году он с семьей отправится в Сочи — в гостиницу, которая понравилась им при прошлом посещении города.

Отдых у воды предпочитает и член Совета Федерации от Калмыкии Алексей Майоров («Единая Россия»). Он надеется, что в этом году сможет приехать к Волге, в Нижегородскую область. Однако политик признался, что еще не определился с местом, он просто оценил регион во время рабочей поездки и захотел вернуться в него уже как турист.

Все эти политики заверили, что и раньше выбирали для отдыха российские регионы. Об этом же сказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

В то же время некоторые парламентарии признаются, что раньше выезжали за границу. Так, депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков рассказал NEWS.ru, что раньше ездил в другие страны, но не для отдыха, а чтобы посмотреть на редких животных, таких как бенгальского тигра или квакшу.

Старался посмотреть особо охраняемые природные территории, особо охраняемые угодья, музеи, особенно византийские, — сказал он.

Фото: State Duma Russia/Global Look Press Анатолий Грешневиков

В этом году политик собирается провести лето в своем доме на малой родине — в Ярославской области. Он допустил, что поедет в Сочи «на недельку». При этом, по его словам, его коллеги всё же планируют посетить зарубежье, чтобы отвлечься от работы.

Коллеги по-разному, кто-то и за рубеж: на Мальдивы, в Америку, в Дубай многие едут. Многие едут в Крым. Кто-то совмещает работу с отдыхом, — сказал депутат.

Из-за санкций, по его словам, никто не горюет. Политик объяснил это двумя факторами: «Во-первых, мир большой, а во-вторых, если не можешь попасть куда-то прямым рейсом, то можно через вторые, третьи, четвёртые страны».

В то же время первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) признался, что испытывает «нехорошие чувства» из-за введения санкций. Он рассказал, что любит кататься на горных лыжах, поэтому раньше ездил в Финляндию и в европейские Альпы. По его словам, в этих местах приятно кататься, «нормальный сервис и общение с людьми».

Теперь всё, до конца жизни не попаду, — выразил он свое сожаление.

Депутат рассказал, что некоторые его коллеги тоже сожалеют из-за санкций. По его словам, большинство парламентариев всё же бывали за рубежом. Он подчеркнул, что «греть пузо на солнце или купаться» можно и в России, а в Европе можно «посмотреть на культуру, архитектуру, историей европейской пропитаться».