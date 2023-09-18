Собянин заявил, что «каждодневно защищает небо над Москвой»

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сергей Собянин

Власти Москвы совместно с военнослужащими ВС РФ каждодневно защищают безопасность неба над столицей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время инаугурации, трансляция которой велась на Rutube. После этого президент России Владимир Путин поблагодарил Собянина за поддержку Донецка и Луганска.

Город — это борьба за людей, таланты, за то, чтобы над нами было мирное небо. Мы активно помогаем бойцам, мы каждодневно защищаем вместе с ВС РФ безопасность неба над Москвой, — сказал Собянин.

18 сентября на сцене парка «Зарядье» прошла инаугурация по случаю официального вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы. Кроме Путина на церемонии с поздравлением и благословением выступил патриарх Кирилл.

На прошедших выборах в Москве Собянин набрал 76,39% голосов. В абсолютных показателях за него проголосовали 2 499 117 избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, он получил 8,11% голосов. Третье место в списке занял кандидат от ЛДПР Борис Чернышов. Он набрал 5,61% голосов. Четвертое место занял член партии «Новые люди» Владислав Даванков, он набрал 5,34% голосов. Замыкает пятерку кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, набравший 3,93% голосов.