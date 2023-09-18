Собянин официально вновь стал мэром Москвы

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сергей Собянин

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы и поблагодарил москвичей за высокую оценку во время избирательной кампании, передает ТАСС. Присяга по случаю инаугурации проходила на сцене парка «Зарядье».

Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей, — заявил Собянин во время присяги.

Патриарх Кирилл благословил Сергея Собянина иконой Казанской Божией Матери.

Ранее сообщалось, что инаугурацию Собянина посетил президент России Владимир Путин. Он поздравил главу столицы, отметив уровень доверия населения. По его словам, москвичи одобряют инициативы Собянина, так как видят реальные результаты его работы. Он назвал одним из достижений Собянина «прорывную модернизацию транспортной системы» и подчеркнул, что ее собираются развивать и в других городах по примеру Москвы. По словам президента, Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды, а также по внедрению инноваций.