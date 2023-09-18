Путин посетил инаугурацию Собянина

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

18 сентября 2023 года. Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале «Зарядье»

Президент России Владимир Путин посетил церемонию инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина, говорится в Telegram-канале Кремля. Он поздравил главу столицы, отметив уровень доверия населения. По его словам, москвичи одобряют инициативы Собянина, так как видят реальные результаты его работы.

На прошедших выборах за Вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и, самое главное, и в первую-то очередь, результатов работы, — отметил Путин.

Торжественная церемония состоялась в парке «Зарядье». В своем выступлении президент России назвал одним из достижений Собянина «прорывную модернизацию транспортной системы» и подчеркнул, что ее собираются развивать и в других городах по примеру Москвы. По словам президента, Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды, а также по внедрению инноваций.

Глава государства посещает инаугурацию столичного градоначальника уже на протяжении 20 лет. Путин присутствовал на церемонии вступления в должность и предыдущего мэра Юрия Лужкова. В 2010 году инаугурацию Собянина посещал нынешний зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост президента страны.

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы в единый день голосования — 10 сентября. Он набрал свыше 76% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов. Третьим стал кандидат от ЛДПР Борис Чернышов.