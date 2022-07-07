Собчак назвала имена возможных преемников Джонсона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала имена возможных кандидатов на должность премьер-министра Великобритании после ухода Бориса Джонсона. В список, опубликованный в ее Telegram-канале, вошли действующие английские министры, а также канцлеры казначейства.

Главным претендентом на пост премьер-министра журналистка называет Риши Сунака — бывшего канцлера казначейства Великобритании, который принимал участие в одной из вечеринок Джонсона во время пандемии. Ссылается она на данные издания Bloomberg, которые также называют его лидером политической гонки.

Также одним из кандидатов называется действующий младший министр по торговой политике и бывший министр обороны страны Пенни Мордонт. Собчак заявляет, что ее активно поддерживают британские средства массовой информации, отмечая ее харизму и лидерские качества.

В список также вошел и действующий глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. За свою политическую карьеру он отметился тем, что поддерживал членство государства в ЕС до проведенного в 2016 году референдума.

Кроме этого, Собчак вспомнила и про ярую противницу Москвы Лиз Трасс, которая занимает пост министра иностранных дел страны. По мнению журналистки, у нее тоже есть шансы одержать победу в борьбе за кресло премьер-министра.

Пятым в списке наиболее вероятных кандидатов значится Надхим Захави — свеженазначенный канцлер казначейства Великобритании. 7 июля он призвал Джонсона уйти в отставку, поскольку с ним «будет только хуже: для него, для Консервативной партии и, самое главное, для всей страны».

Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.